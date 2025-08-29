抗日戦争勝利80周年記念行事プレスセンター記者会見、「人類運命共同体の構築は国際社会のコンセンサスに」

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事プレスセンターは29日、2回目の記者会見を開き、馬朝旭・外交部副部長（外務次官）が平和的発展の堅持や人類運命共同体の構築促進について説明し、記者の質問に答えた。

馬副部長は「人類運命共同体の構築という重要理念は、国際関係の新たなアプローチを確立し、グローバル・ガバナンスの新たな知恵を示し、国際交流の新たな構造を創り出し、素晴らしい世界の新たなビジョンを描くものである。これは、ブロック政治による『小集団』のルールを超越し、力による覇権主義的論理を超越し、少数の西側諸国が自任するいわゆる『普遍的価値観』を超越して、素晴らしい世界を共に築くための最大公約数を形成するものである」と説明。

「中国と各国が手を携えて努力する中、人類運命共同体の構築はすでに中国のイニシアティブから国際社会のコンセンサスへと拡大し、素晴らしいビジョンから豊かな実践へと変わり、理念・主張から科学的体系へと発展し、二国間から多国間へ、地域から世界規模へ、発展から安全へ、協力からガバナンスへという歴史的飛躍を実現し、包括的で先駆的な、実り豊かな成果を収めた」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月29日