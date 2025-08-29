【地域の発展支えるSCO】通関手続き簡略化で越境商品ショッピングセンターが活況

中国税関総署がこのほど発表したデータによると、今年1-7月には、中国と上海協力機構（SCO）の加盟国との輸出入額が前年同期比3％増の2兆1100億元（1元は約20.6円）に達し、同期の過去最高を更新したという。SCOは「上海精神」を堅持しながら、経済貿易、投資、相互接続など各分野での協力を絶えず深化させ、互恵ウィンウィン・共同繁栄の道を歩み、地域の発展に力強い原動力を注入している。人民日報が伝えた。

カザフスタンのラクダミルク、キルギスの蜂蜜、ウズベキスタンのチェリー、タジキスタンのドライフルーツ……。中国・カザフスタンの霍爾果斯（コルガス）国際国境協力センター（以下「協力センター」）に足を踏み入れると、様々な素晴らしい商品が目移りするほど並んでいる。協力センターでは、約5000軒の店舗と約1200社の業者が40ヶ国余りの商品1000種類以上を販売している。ここは中国西北部最大の越境観光ショッピングエリアであり、中国とSCO諸国の経済・貿易協力の熱気を体感できる窓口でもある。

アルメニア商品を取り扱う店の店長は、「私たちはアルメニア産の果汁飲料をカザフスタンからこの協力センターに運んで販売している。このジュースは中国人観光客に人気で、1日あたりの売上は約2万元になる」とした上で、「協力センターは優れた商品販売の場を提供してくれた。今後はジョージアやトルコ、モルドバからも商品を輸入してここで売り、中国人観光客により多くのグルメを楽しんでもらいたい」と語った。

中国製の家電や家具、衣料品などは、カザフスタンや周辺諸国の顧客に人気がある。中央アジア諸国の良質な蜂蜜や菓子、チョコレート、手工芸品も協力センターを通じて中国市場に進出している。今年1-7月、協力センターの税関を通過した輸出入貨物量は前年同期比50.1％増の累計3万5500トン、貿易額は同37.7％増の36億5000万元に達した。出入国者数は同66％増の568万7100人に達した。

活況を呈する商業・貿易協力の背景には、便利でスピーディーな国境通関サービスがある。霍爾果斯の陸運（道路）通関地では24時間通関が実施されており、ここから中央アジアや欧州へ向かう輸送車両は1日千台以上に上る。通関手続きは60％簡略化され、車両通行効率は80％向上、企業の総コストは50％低減されるなど、霍爾果斯市は陸上国境通関型国家物流ハブの構築を加速させ、通関機能と通行効率を絶えず高めている。

協力センター税関の郭瑛関長は、「『ワンストップ』検査や24時間・年中無休の通関手続き予約などの円滑化措置により、クロスボーダー貿易の効率をさらに高め、中国とSCO諸国の経済・貿易協力を深めるための『快速レーン』を設置した」と述べた。

霍爾果斯絲路（シルクロード）栄騰物流有限公司の張斌副社長は、「伝統的な雑貨も、建設機械も、高付加価値の新エネルギー製品も、霍爾果斯では効率的で便利な『ワンストップ』通関サービスを受けられる」と話す。張副社長によると、同社は中央アジアや東欧の新エネルギー車市場に狙いを定め、新エネルギー車の国境通関地における展示・取引・集散拠点プロジェクトを積極的に計画している。張副社長は、「国境通関が便利になればなるほど、当社の事業もますます好調になる」と語った。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月29日