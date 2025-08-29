「2025中国国際ビッグデータ産業博覧会・DATAの夜」が貴州省貴陽市で開催

貴州省貴陽市で28日、「2025中国国際ビッグデータ産業博覧会・DATAの夜」が開催された。人民網が伝えた。

イベント「DATAの夜」には出席者約200人が会場に集い、世界のデジタル・インテリジェンス分野の精鋭たちが意見を交わし、産業提携を推進する場となった。

会場内には、テクノロジー感が満ち溢れていた。柔軟な動きを披露する人型ロボットや平らな地面を走り回る4足歩行ロボット、思考と会話ができる犬型ロボット、音楽に合わせて踊るスマート電気自動車など、数多くのエンボディドAIデバイスが披露された。

また人民網と貴州ビッグデータグループが共同開発したデジタルヒューマン「王陽明」が、500年の時を超えて司会者と対話するシーンが披露されたほか、人民網のデジタルヒューマン「白沢」も登場した。

「人民網日本語版」2025年8月29日