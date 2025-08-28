2025中国国際ビッグデータ産業博覧会専門展示会が開幕
人民網日本語版 2025年08月28日16:34
2025中国国際ビッグデータ産業博覧会専門展示会が今月27日、貴州省の貴陽国際会議展覧センターで開幕した。出展企業375社がデジタルインフラや大規模AIモデル、スマート実験室ソリューションといったハイテクを携えて一堂に会し、来場者に、視覚的インパクトと没入型体験を楽しむことができるデジタルの祭典を提供している。人民網が伝えた。
今回の展示会は、「グローバル化、専業化、産業化」を特色として、デジタル・スマートリーディング、デジタル・スマートインフラ、デジタル・スマートサービス、デジタル・スマート応用、デジタル・スマートイノベーション、デジタル・スマート体験という6大テーマの展示館を設置。デジタル経済の分野における新技術、新製品、新プラン、新応用を全面に押し出して紹介している。
その他、今回は、特別オーダーメイド展示見学、技術シンポジウム、小型ロードショー、企業成果の発表といったイベントも並行して開催されることになっている。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年8月28日
