中国の先進技術成果500件をアラブ諸国向けに初公開

8月28日、第7回中国・アラブ諸国博覧会技術移転・イノベーション協力交流会では、中国・アラブ技術移転センターがアラブ諸国向けに、グリーン農業、生態環境保護などを含む500件の先進的で実用性の高い技術成果を集中して発表した。これは、中国とアラブ双方がグリーンイノベーション共同行動を実施し、技術交流とイノベーション協力を深化させることを目的としている。新華網が伝えた。

第7回中国・アラブ諸国博覧会技術移転・イノベーション協力交流会の会場の様子。撮影・唐紫宸

関連する技術成果は、グリーン農業、生態環境保護、先端設備およびスマート製造、新材料および現代化学工業、AI（人工知能）およびデジタル情報、クリーンエネルギーという6つの分野をカバーしており、アラブ諸国が抱える食糧安全保障、砂漠化対策、産業の高度化、建築物の省エネ、デジタル経済、エネルギートランスフォーメーションといった差し迫ったニーズに対応するものとなっている。

また、会場では共同実験室、作業拠点、人材サービスなど13件の協力プロジェクトの契約も締結された。

中国・アラブ技術移転・イノベーション協力交流会は2015年に寧夏で開催されて以来、これまでに累計1300件以上の先進的かつ実用性の高い技術成果を発表し、109件の科学技術協力協定の締結を促進してきた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年8月29日