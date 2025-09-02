習近平国家主席、第7回中露蒙首脳会談を主宰
人民網日本語版 2025年09月02日14:07
習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、モンゴルのフレルスフ大統領は2日、北京の人民大会堂で、第7回中国・ロシア・モンゴル3ヶ国首脳会談を行った。
習主席は、「中国・ロシア・モンゴルの三者協力は近年、着実に発展し、確かな成果を収めている。三者協力の中期ロードマップは順調に実施され、3ヶ国の貿易額は年々増加し、経済・貿易、科学技術、生態保護、人的・文化的協力は絶えず深化している」と指摘したうえで、「国土を接し、苦楽を共にする友好的な隣国として、中国はロシア、モンゴルとともに、協力の初心を守り、外部からの妨害を排除し、手を携えて三者協力の質の高い発展を推進することを望んでいる」とした。
習主席は中国・ロシア・モンゴル協力の推進について、(1)政治的相互信頼を固める、(2)互恵協力を深化させる、(3)上海協力機構の枠組み内での協力を密接にする－－の3点を提案した。
プーチン大統領は、「ロシアは中国、モンゴルと共に、平等互恵、未来志向の戦略的協力を展開し、三者協力と二国間協力を相互に補完し、相互に促進していきたい」とした。
フレルスフ大統領は、「中国とロシアはモンゴルの重要な隣国だ。モンゴルは二国間関係の緊密化に力を入れ、三者間の協力を拡大し、中国・モンゴル・ロシア経済回廊の建設を推進し、人的・文化的交流を増進し、3ヶ国の国民に幸福をもたらし、地域の発展と繁栄を促進していく」とした。（編集AK）
「人民網日本語版」2025年9月2日
注目フォトニュース
関連記事
- 習近平国家主席がミャンマーのミン・アウン・フライン大統領代行と会談
- 習近平国家主席がカンボジアのフン・マネット首相と会談
- 習近平国家主席がグローバル・ガバナンス・イニシアティブを打ち出す
- 習近平国家主席「上海協力機構開発銀行を早期に設立」 上海協力機構加盟国首脳理事会で演説
- 習近平国家主席がネパールのオリ首相と会談
- 習近平国家主席「正しい第二次世界大戦史観を発揚し、勝利の成果を断固守る」 「上海協力機構プラス」会議で演説
- 習近平国家主席「上海協力機構の発展推進で中国は常に『実』を重視」 上海協力機構加盟国首脳理事会で演説
- 習近平国家主席「上海協力機構は世界最大の地域機構へと成長」 上海協力機構加盟国首脳理事会で演説
- 習近平国家主席夫妻がSCOサミット出席の各国貴賓のために歓迎晩餐会開催
- 習近平国家主席がエジプトのマドブーリー首相と会談
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn