浙江省義烏市発の文具が世界で人気に

文具や文化クリエイティブグッズを取扱う企業数千社が集まる浙江省義烏市では現在、文具の輸出の伸びが加速している。最近発表されたデータによると、今年1-7月期、義烏市から輸出された文具の輸出額は前年同期比12.3％増の4億1000万元（1元は約20.6円）に達した。

タイのバンコクでは最近、義烏市の文具や文化クリエイティブグッズを取扱う企業65社が集まったこれまでにない受注会が開催され、1万種類以上の文具が勢揃いし、タイの卸売業者200人以上が商談を行った。

バイヤーの張靚潔さんは、70店舗以上を展開するチェーン店の経営者でもある。高品質の商品のメーカーに関する情報を少しでもスピーディーに手に入れようと、張さんは今回、専門のスタッフ6人も派遣して、ローラー式に「爆買い」を行い、約2時間で、出展企業20社以上と微信（WeChat）の連絡先を交換したという。

現在、義烏市には、文具・文化クリエイティブグッズを取扱う企業が3000社以上集まっており、オーソドックスな文具、文化クリエイティブグッズやスタイリッシュな文具、オフィス用文具と学用文具の4大セクションをカバーしている。海外で出店して商品を販売するという従来のスタイルと異なり、今回のような「メーカー+受注会」は、義烏市の文具取扱い企業が、海外の販売代理店を探すというスタイルで展開され、コストが安く、効率的で、再現可能というメリットがある。

「人民網日本語版」2025年9月2日