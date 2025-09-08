中国外交部が日本の石平参院議員への制裁措置についてコメント

中国外交部（外務省）は8日、日本の石平参院議員に対する制裁措置を発表した。これについて、外交部の林剣報道官は8日の定例記者会見で、「石氏はかつて中国国籍を保有していたが、日本に行って日本国籍を取得した後、虚偽の情報をまき散らし、日本の反中勢力と結託し、中国を中傷・非難し、台湾地区、釣魚島の歴史、西蔵（チベット）自治区、新疆維吾爾（ウイグル）自治区、香港特別行政区などの問題で、中国に対するネガティブな発言を行った。また、国会議員に当選した後、靖国神社を公然と参拝し、中日間の4つの政治文書の精神と『1つの中国』原則に深刻に背き、中国の内政に深刻な干渉を行い、中国の主権と領土的一体性を深刻に損なった。石氏のこうした悪質な行為に対し、中国は即日から制裁措置を取ることを決めた。石氏は自身の利益のために反中勢力と結託し、挑発行為を行った。中国は対抗措置として、石氏らに対し強い懲戒と厳しい警告を行う」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年9月8日