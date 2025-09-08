食用キノコ900種類以上が採れる雲南省、品種の多さの秘密とは？

雲南省は、中国でキノコの種類が最も多い省で、すでに確認されている野生の食用キノコは900種類以上に達している。これは中国における食用キノコ品種の91％、世界においては45％を占める数字だ。

雲南省は緯度が低い高原地域に位置し、昼夜の気温差が大きく、湿度が高いため、キノコ類の生長に適している。またその地形は複雑で、山地の森林率は70％以上に達しており、キノコ類の生長に必要な枯れ枝や落ち葉も豊富となっている。

さらに、雲南省では5—10月の降水量が多く、湿度が高くなることで、キノコ類の繁殖が促進される。そして一部のキノコ類と特定の植物は、相利共生の関係にある。例えば、マツタケはマツの木の根系と5年以上共生しなければ、キノコをつくることができない。このような依存型の生態学的地位が分化して、キノコの種類がさらに豊富になっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月8日