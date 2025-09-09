王毅氏がポルトガルのランジェル外相と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は8日、ポルトガルのランジェル国務相兼外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたる。中国の記念行事の全日程にポルトガルが代表を派遣し参加したことに感謝する。中国とポルトガルはかつて、交渉を通じて澳門（マカオ）問題を適切に解決して、紛争の平和的解決の模範となった。中国はポルトガルと友好を深め、協力を促進し、両国関係を新たな段階へと押し上げていくことを望んでいる」と表明した。

ランジェル外相は「ポルトガルは中国との関係を非常に重視している。グローバル・ガバナンス・イニシアティブの内包する理念は、目下のグローバルな試練や国際紛争問題の解決において堅持すべき重要な原則だ。ポルトガルは、中国と意思疎通を強化し、多国間体制における協力を深めていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月9日