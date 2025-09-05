王毅氏がブラジルのアモリン大統領首席特別顧問と会談

王毅中共中央政治局委員（中央外事活動委員会弁公室主任）は9月4日、ブラジルのアモリン大統領首席特別顧問と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「両国首脳の戦略的リーダーシップの下、中国とブラジルの関係は絶えず新たな段階へと進んでいる。両国は揺るぎなく手を携え、より公正な世界とより持続可能な地球のための中国ブラジル運命共同体を構築し、グローバル・サウスの大国の団結と自強の模範となる必要がある。ブラジル側と共に、重大な問題においてBRICSが共通の立場を揺るぎないものとする後押しをしていきたい」とした。

アモリン氏はルーラ大統領から習近平国家主席への書簡を手渡したうえで、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事について、感動的なものだったとして、その申し分のない成功に祝意を表した。また、中国の打ち出したグローバル・ガバナンス・イニシアティブについて、重大な意義を持つものだと指摘し、中国側と共に多国間主義を維持していく意向を表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月5日