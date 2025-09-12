第2回ゴールデンパンダ賞が12日に開幕

映画、テレビドラマ、ドキュメンタリー、アニメーションの作品を含む、世界中の優れた映像作品を表彰する「第2回金熊猫(ゴールデンパンダ)賞」が今月12日と13日、四川省成都市で開催されている。

中国文学芸術界聯合会と四川省人民政府が主催するゴールデンパンダ賞のノミネート作品はすでに発表されており、13日夜に、映画、ドラマ、ドキュメンタリー、アニメーションの4大部門の各賞、及び審査委員会特別賞など、合わせて27の受賞作品が発表される。

今回のゴールデンパンダ賞は、「ゴールデンパンダナイト」、フォーラム、ゴールデンパンダフェス、映画上映イベント、及び「私たちのpanda」をテーマとしたショート動画・テキスト付き画像応募キャンペーンに寄せられた作品の上映イベントも開催される。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月12日