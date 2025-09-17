2025年中国企業500社番付が発表　15社が売上高1兆元突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国企業連合会と中国企業家協会は15日、24回目となる「2025中国企業上位500社」を発表した。

500社の売上高総額は前年を上回る110兆1500億元（1元は約20.6円）に達した。500社入りの最低基準額は前年比5億7900万元増の479億6000万元。資産総額は同7.46％増の460兆8500億元だった。

番付では、売上高総額が1000億元を超える企業が267社に増え、1兆元を超える企業は15社だった。そのうち国家電網有限公司は3兆元を超えただけでなく、まもなく4兆元を突破する勢いだ。中国石油天然ガス股份公司、中国石油化工集団有限公司、中国建築股份有限公司はいずれも2兆元を超えた。

500社の地域分布を見ると、全国30省・自治区・直轄市のうち、上位5地域には上から順に北京市、浙江省、広東省、山東省、江蘇省が並んだ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月17日