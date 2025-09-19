外交部「中南米諸国への陣営選択の強要を止めるよう米国に忠告する」

「米国は中南米諸国に対して、中国との関係発展を控え、さらには中断するよう脅迫している」との外国メディアの報道について、外交部（外務省）の林剣報道官は18日、「ラテンアメリカ・カリブ諸国は誰の『裏庭』でもなく、発展路線と協力パートナーを自ら選択する権利を有する。中南米諸国への陣営選択の強要を止めるよう米国に忠告する」と表明した。

林報道官は「中国と中南米諸国は平等互恵・共同発展の良き友人であり、良きパートナーだ。開放・包摂、協力・ウィンウィンは、中国と中南米諸国との協力の鮮明な特徴だ。中国と中南米諸国が互いに歩み寄ることは人々の選択であり、双方の共通利益にかなう。中国は、世界各国が中南米諸国と平等及び尊重を基礎に友好的な協力関係を発展させることを歓迎している。米国に対し、もめ事を引き起こしたり、あれこれ批判や指図をしたりするのではなく、中南米諸国への陣営選択の強要を止め、中南米諸国への内政干渉を止め、中南米諸国の発展と繁栄のために確かな事を多く行うよう忠告する。中国と中南米諸国との友好関係に水を差し、中国と中南米諸国との互恵協力を妨害するいかなる企ても、その目的を達成することはできない」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月19日