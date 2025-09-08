シンクタンク報告書「思想植民――米国の認知戦の手段・根源及び国際的危害」が発表

新華社国家ハイエンドシンクタンクは7日、「『グローバル・サウス』メディア・シンクタンク・ハイレベルフォーラム2025」において、報告書「思想植民――米国の認知戦の手段・根源及び国際的危害」を発表した。報告書は、米国による「思想植民」（思想的植民地主義）の背後にある深い歴史的原因、複雑な実行システム、深刻な国際的危害を体系的に分析。各国、特にグローバル・サウス諸国に対して、思想的束縛から脱し、文化的自信を取り戻し、文明の多様性の図譜を描き出すよう呼びかけた。新華社が伝えた。

報告書は「思想植民とは、不平等であることに基づき、不平等のために行われるマインドコントロールであり、強制的改造、悪意ある操作、隠蔽的浸透、長期的侵蝕という鮮明な特徴を持つ。国際政治・経済・軍事における米国の覇権的地位が、その思想植民展開における『ハード面の前提』であり、言語文化、ディスクール・ナラティブ、大衆メディア、学術研究等の面における有利な条件が『ソフト面の基盤』を固めている」と指摘。

「米国の思想植民活動には深く厚い実行基盤と明確な戦略布陣があり、戦略体系、組織体系、価値体系、伝播体系、内容体系、技術体系を含む一連の整った体系的支えを徐々に形成してきた。人工知能（AI）など新技術の発展と高度化に伴い、米国の思想植民の操作手法はより隠蔽されたものとなり、攻撃範囲はさらに広範になっており、平和を愛する全ての人々の注視と警戒を一層必要としている」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月8日