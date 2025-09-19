TikTok問題について商務部が中国の立場を表明

中国商務部（省）の何亜東報道官は18日の定例記者会見で、「TikTok問題に関して、中国の立場は一貫している。中国は、科学技術及び経済・貿易問題の政治化や道具化、武器化に反対しており、原則的立場、企業の利益、国際的な公平及び正義を犠牲にしてまで、いかなる合意を図ることも断じてない」と表明した。

【記者】トランプ米大統領は、米中両国がTikTokの米国内での事業継続を認める合意に達したと語った。この合意で中国は何を得たのか。米国は見返りとして中国製品への関税撤廃を約束したのか。

【何報道官】中米の経済・貿易チームはスペイン・マドリードで、現地時間9月14日から15日にかけて協議を行った。双方は、両国首脳の電話会談での重要な共通認識を指針として、TikTok関連問題の協力的な方法による適切な解決、投資障壁の削減、経済・貿易協力の促進などについて基本的な枠組みで合意した。

中国政府は企業の意向を十分に尊重し、企業が市場原則との合致を基礎に対等なビジネス交渉を行うことを支持している。中国政府はTikTokに関わる技術輸出や知的財産権の使用許諾などについて法に則り審査・承認を行っていく。米側に対しても、双方間の合意に従い、TikTokを含む中国企業の米国での持続的な事業経営のために、開かれた、公正で公平かつ差別のないビジネス環境を提供し、中米の経済・貿易関係の安定的で健全かつ持続可能な発展を後押しすることを望む。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月19日