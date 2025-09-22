李強総理が米下院議員訪中団と会見

李強総理は21日、米下院議員訪中団と北京の人民大会堂で会見した。新華社が伝えた。

李総理は「中国と米国は共に世界に重要な影響力を持つ大国であり、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展の維持は、両国の共通利益にかない、国際社会の期待にも沿うものだ。中国側は、米側との相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンを望んでいる。米側に対し、中国側と向き合って進み、共同で両国関係の正しい軌道に沿った前進を後押しし、両国に幸福をもたらし、世界にも恩恵を及ぼすことを望む」と表明。

「中国と米国は手を携えて発展するパートナーとなり、誠意をもって接し、互いに力を与え合い、互いに成果を挙げるべきだ。中国側は、米側と対等・尊重・互恵の精神に基づき、意思疎通を通じて各々の懸念を解消することを望んでいる。米議会に対し、中国及び中米関係を正しく捉え、両国の交流と協力を積極的に促進し、両国の友好と共同発展のために建設的な役割を果たすことを望む」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月22日