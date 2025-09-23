中国が世界女性サミットを開催　世界各国と共に女性事業発展の新たな章を記す

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は22日、「北京での世界女性会議の開催から30年を迎えるにあたり、中国は近日中に再び北京で世界女性サミットを開催する。中国は世界各国と共に手を携えて歩み、女性の全面的発展の新たな進展を加速させ、世界の女性事業の発展に新たな章を記すことを望んでいる」と述べた。

郭報道官は「世界的に見れば、持続可能な開発のための2030アジェンダ（SDGs）の達成まで残された時間は5年であり、世界の女性事業は厳しい試練に直面すると同時に、大きな機会を迎えてもいる。ジェンダー平等と女性の全面的発展の促進において、中国は提唱者であるだけでなく、行動者でもある。中国共産党第18回全国代表大会（第18回党大会）以来、中国の女性事業は勢いよく発展し、歴史的成果を収め、包括的な飛躍を実現した。中国の特色ある社会主義女性発展路線は盛んな活力と独自の優位性を示している」と指摘。

「中国の発表した『新時代における中国の女性の全面発展推進の実践と成果』白書は、『北京宣言』及び『行動綱領』の実践における中国の主要な成果を全面的に示し、新時代における中国のジェンダー平等と女性の全面的発展の促進に関する理念及び原則、革新的実践、奮起して前進する中国女性の姿を体系的に紹介することを目的としており、世界の女性事業のために中国の知恵を捧げ、中国の経験を分かち合うものだ」と述べた。（編集NA）

