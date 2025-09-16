2025年CIFTIS閉幕、外交部「中国は世界経済に安定性と新たな原動力をもたらす」

外交部（外務省）の林剣報道官は15日の定例記者会見で、2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）に関する記者の質問に対し、「世界の科学技術の発展と産業モデル転換の加速を背景に、CIFTISの連続開催は質の高いサービス貿易の発展という世界各国の喫緊のニーズに効果的に応えてきた」と述べた。

林報道官は「13年にわたって開催されてきたCIFTISは、中国が対外開放を拡大し、協力を深化させ、イノベーションをリードするための重要な場となっている。今回のCIFTISには約2000社がオフラインで出展し、国際化率は20％を超え、サービス貿易上位30ヶ国・地域のうち26ヶ国・地域が参加し、198件の新製品・新成果が発表された」と説明。

「また、中国は先ごろ、『2025年世界スマート産業博覧会』や第25回中国国際投資貿易商談会など一連の展示会も成功裏に開催して、各国とイノベーション協力を強化し、共に課題に対処していくという明確なメッセージを発した。中国はこれまでと同様に、経済のグローバル化の推進者、多角的貿易体制の維持者、安定的かつ円滑な産業・サプライチェーンの構築者であり続け、各国と制度型開放の拡大による長期的恩恵を分かち合い、世界経済に安定性と新たな原動力をもたらしていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月16日