外交部「中国の貿易の多元化が外部環境の変動による衝撃を効果的に緩和」

外交部（外務省）の林剣報道官は11日の定例記者会見で、中国の貿易に関する質問に対し、「今年、世界経済の不安定化要因と不確実化要因がさらに増大する中、中国の貿易は逆風を乗り越え、安定した発展を維持してきた」と指摘。

「最新の統計によれば、今年1～8月の中国の物品貿易総額は前年同期比で3.5％増加した。しばらく前から、中国とEU、ASEAN、BRICS、アフリカ諸国、特に『一帯一路』（the Belt and Road）共同建設国との輸出入はいずれも増加しており、そのかなりの部分に中国に進出した外国企業が寄与している。中国の貿易の多元化は、外部の経済・貿易環境の変動がもたらす衝撃を効果的に緩和するだけでなく、世界の産業・サプライチェーンの安定と最適化に寄与し、国内外の消費者や中国事業を拡大する各国企業にも実質的な利益をもたらしてきた」と述べた。

林報道官はさらに「中国の貿易が依然として世界貿易の重要な成長源であり、中国経済が依然として世界経済成長の主要な支えであることを、事実は改めて証明した。一連の政策が引き続き効果を発揮するにつれて、中国経済は活力と潜在力をさらに発揮し、世界経済の発展に貴重な確実性をもたらし続けるものと信じる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月12日