中国1-8月の全産業対外直接投資、前年比0.8％増の7828億2000万元に

中国商務部（省）と国家外貨管理局の統計によると、2025年1-8月における中国の全産業対外直接投資額は前年同期比0.8％増の7828億2000万元（1元は約21.0円）に達した（ドル建てでは1091億5000万ドル＜1ドルは約149.7円＞、同1.7％減）。

このうち、中国国内の投資家は世界150カ国・地域にある企業8350社に対して非金融分野の直接投資を行い、累計投資額は同3.8％増の6949億7000万元（ドル建てでは同3％増の969億ドル）となった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年9月26日