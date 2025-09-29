高級サーモン市場へ「泳いでいく」寧夏・賀蘭の水産業

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

第15次五カ年計画（2026～30年）期間に、寧夏回族自治区銀川市賀蘭県はアトランティックサーモン（タイセイヨウサケ）とニジマスの養殖拠点の建設に30億元（1元は約20.9円）以上を投資する計画で、高級サーモン市場での地位確立を目指すことが27日、同県が行った記者会見への取材で分かった。

ここ数年、新疆維吾爾（ウイグル）自治区など各地でサーモンが爆発的な人気を集めており、賀蘭県は西北地域の特徴的な水産養殖の盛んな県として、2024年の水産物生産量が6万3500トン、生産額が9億4000万元に達し、西北地域の養殖水面の2.3％でありながら、同地域の水産物生産の11.3％を占めており、黄河流域のアルカリ性土壌の改良と高効率農業発展のモデルケースとなり、アトランティックサーモンやニジマスなどの品種養殖の基盤を築いた。

賀蘭県は今後、グリーン電力資源や水循環技術の優位性を生かし、育苗、生産、加工、販売が一体になった総合パークを建設し、冷水魚産業チェーン全体の発展を実現し、年間生産額は24億元を超える見込みだ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月29日