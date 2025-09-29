過去記事

卓球「2025 WTTスマッシュ中国」が北京で開幕

人民網日本語版　2025年09月29日16:56
北京市の首鋼パークで9月28日、卓球国際大会シリーズのひとつである2025 ワールドテーブルテニス（WTT）スマッシュ中国が開幕した。

