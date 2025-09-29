卓球「2025 WTTスマッシュ中国」が北京で開幕

北京市の首鋼パークで9月28日、卓球国際大会シリーズのひとつである2025 ワールドテーブルテニス（WTT）スマッシュ中国が開幕した。

