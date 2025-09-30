【Follow Xi】設立45周年を迎える深セン経済特区

深セン経済特区は今年、設立45周年を迎える。かつては干潟を漁火が灯すだけのこの地は、現在では星がきらめく場所になっている。深センは「3日で1フロアを建設」と言われるスピードで、無名の辺境の漁村から国際的なイノベーション都市へと成長し、「春の物語」（改革開放政策を称賛した歌）によって改革開放の奇跡を書き記した。

そして現在もなお、深センはイノベーションの活力に溢れ、刻一刻と変化するイノベーションのリズムに乗って、発展のうねりの中で新たな道を切り開いている。ここは起業家が世界に挑むための確固たる後ろ盾であり、無数の夢が交差し、共に出発する起点にもなっている。深センは現在、数多くの企業に、その立ち上げから成長、さらには世界へと羽ばたく広大なプラットフォームを提供している。（編集NA）

