発展改革委「5000億元規模の新型政策金融ツールをすべてプロジェクト資本金補充に充当」
人民網日本語版 2025年09月30日12:50
中国政府がこのほど設立を提案した新型政策金融ツールが広く注目を集めている。国家発展改革委員会の李超報道官は29日、北京市で行われた同委の記者会見で、新型政策金融ツールは5000億元（1元は約20.9円）規模で、その全額をプロジェクト資本金の補充に充てると明らかにした。
李報道官は、「目下、関係当局と協力し、新型政策金融ツールの資金を速やかに具体的なプロジェクトに投入しようとしている。今後は各地方がプロジェクトの着工を加速させ、より多くの実質的な作業・成果を早急に形成し、有効な投資の拡大を推進し、経済の安定的かつ健全な発展を促進していく」と述べた。（編集KS）
