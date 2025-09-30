投資収益率8.1％ 2024年全国社会保障基金が資産価値の維持・増加を実現
人民網日本語版 2025年09月30日13:34
社会保障は人々の利益に密接に関わるものだ。全国社会保障基金理事会が9月30日に発表した同基金の2024年度報告書によると、中国の2024年における同基金の投資収益額は2184億1800万元（1元は約20.9円）に上り、投資収益率は8.1％だった。
データをみると、2024年末現在、同基金の資産総額は3兆3224億6200万元、基金権益総額は2兆9128億200万元。基金の設立以降の年平均投資収益率は7.39％となっている。（編集KS）
