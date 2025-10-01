中国1-8月サービス輸出入額7.4%増　旅行サービスの輸出増加率が最高

商務部（省）が9月30日に明らかにしたところによると、今年1-8月には、中国のサービス貿易が安定的に成長して、輸出入額は前年同期比7.4％増の5兆2476億9000万元（1元は約20.8円）に上った。そのうち輸出は同14.7％増の2兆3004億4000万元、輸入は同2.3％増の2兆9472億5000万元。サービス貿易の赤字は6468億1000万元で、前年同期より2280億7000万元減少した。人民日報海外版が伝えた。

同部サービス貿易・商貿サービス業司の責任者は、「1-8月には中国の知識集約型サービス貿易が成長傾向を保ち、同サービスの輸出入額は同6.7％増の2兆250億7000万元に達した。そのうち、その他の商業サービスの輸出入額が同3.6%増の8547億2000万元、電気通信・コンピューター・情報サービスが同10.8%増の7131億元となっている。知識集約型サービスの輸出額は同9.4％増の1兆1784億元、輸入額は同3.2％増の8466億7000万元となり、貿易収支は3317億3000万元の黒字で、前年同期より747億元増加した」と説明した。

このほか、旅行サービスの輸出増加率が最も高かったことが目を引いた。同期の旅行サービス輸出入額は同8.6％増の1兆4481億8000万元に達し、そのうち輸出は57.6%増、輸入は2.3%増だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月1日