国慶節と中秋節の8連休にも「China Travel」の人気続く
人民網日本語版 2025年10月09日15:45
上海の豫園商城で写真を撮影するスペイン人観光客。（7月21日撮影・張悦）
中国のオンライン旅行予約プラットフォーム「Qunar.Com」が8日に発表したデータによると、今年の国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）の8連休には、「China Travel（中国旅行）」の人気が続き、外国人観光客が中国国内の100近い都市を訪れた。
「Qunar.Com」の旅行ビッグデータによれば、8連休中のインバウンド旅行では、同プラットフォームで中国以外のパスポートで予約された中国国内便の予約件数は前年同期比で30％以上増加し、目的地は100都市近くに達し、特に人気が高かった10都市は上海市、北京市、広州市、成都市、深セン市、杭州市、厦門（アモイ）市、青島市、海口市、瀋陽市だった。
外国人観光客の出身国を見ると、韓国、日本、ベトナム、マレーシア、シンガポールの中国旅行熱が高く、飛行機予約件数で上位に並んだ。また中国への飛行機予約件数の成長率を見ると、最も高かったのはモンゴルで前年同期の9倍以上になり、オランダは7倍以上、ナイジェリア、アフガニスタン、ジョージアはいずれも3倍以上だった。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月9日
