フィリピン公船による中国海警局船への悪意ある衝突の現場映像を中国側が公開

中国海警局は12日、フィリピン公船が中国海警局の船に悪意をもって衝突した際の現場映像を公開した。10月12日午前9時19分、フィリピンの公船「3003号」は中国側の度重なる厳正な警告を無視し、通常の権益維持・法執行活動中の中国海警局の船「21559」に危険な接近をし、衝突を招いた。

中国海警局の劉徳軍報道官は「10月12日、フィリピンの公船『3002号』及び『3003号』が、中国政府の許可を得ずに中国の南沙諸島・鉄線礁周辺海域に不法侵入した。午前9時19分、フィリピン側の『3003号』は中国側の度重なる厳正な警告を無視し、通常の権益維持・法執行任務中であった中国海警局の船『21559』に危険な接近をし、衝突を招いたものであり、その責任は完全にフィリピン側にある。中国海警局は法に則り、フィリピン船に対して管制措置を取り、断固として排除した。現場でのオペレーションはプロフェッショナルで規範的、かつ合理的・合法的なものだった。中国は鉄線礁を含む南沙諸島及びその周辺海域に対して争う余地のない主権を有している。フィリピン側の行為は中国の領土主権を深刻に侵害し、『南中国海における関係国の行動宣言』に違反し、南中国海の平和と安定を破壊するものだ。我々はフィリピン側に対して、主権侵害と騒擾を直ちに止めるよう、厳正に促す。中国海警局は中国の管轄海域において、法に則り権益維持・法執行活動を展開していく」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月13日