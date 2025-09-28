南中国海を守る領海の守護者

夏から秋への変わるこの時期、南中国海における中国の海洋経済活動は繁忙期を迎える。中国海警局直属第五局の複数の艦艇編隊が、南中国海の仁愛礁周辺海域で常駐パトロール任務を遂行している。中国海警局の法執行官は、最近の南中国海における高温多湿や頻発する台風といった不利な条件を克服し、常態的なパトロール・法執行、通過船舶へのサービス、海洋ごみの除去、日常訓練の実施などの活動を展開している。新華網が伝えた。

中国の仁愛礁周辺海域への不法侵入を試みる外国船舶に対して、中国海警局は断固として法に基づく管制措置を講じ、退去するよう警告する。いかなる大きな荒波に直面しても、南中国海の安定、祖国の領土主権と海洋権益を断固として守り抜く中国海警局の決意はゆるぎないものだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月28日