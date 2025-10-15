世界の女性事業の発展に力強い原動力を与える

世界女性サミットが13日に北京で開幕した。習近平国家主席は開幕式で行った基調演説で、世界の女性事業の発展を支援する新たな提案と措置を示し、世界のジェンダー平等と女性の包括的発展の促進に新たな原動力を与え、新時代における中国の大国としてのコミットメントをはっきりと示した。（人民日報コラム「和音」掲載）

女性の包括的発展は、現在もなお複雑な課題に直面しており、ジェンダー平等の実現は「任重くして道遠し」だ。女性の包括的発展の新たなプロセスを加速させるためには、より広範なコンセンサスを形成し、より広い道を切り開き、より実務的な行動を取る必要がある。習主席は基調演説の中で、▽女性の成長と発展に寄与する望ましい環境を共に築く▽女性事業の質の高い発展を推進する力強い原動力を共に培う▽女性の権益を保障するガバナンス体制を共に構築する▽世界の女性協力促進の全く新たな章を共に綴る――ことを提言した。これらは、世界の女性事業の発展にとって重要な指針となるものだ。

北京で開催された世界女性会議の事務局長を務めた、タンザニアの著名な女性活動家であるガートゥルード・モンジェラ氏は、「習主席は女性の発展に高い関心を寄せており、女性が素晴らしい人生を享受できるよう支援することを強調した。これは力強い約束だ。中国は自国の発展を通じて、世界規模でこの目標の達成に貢献している」と語った。

中国は女性事業を中国式現代化の大規模な実践に組み込むことを堅持し、その歴史的成果と歴史的変革を実現してきた。中国は人類史上最大規模の貧困脱却の難関攻略に勝利し、6億9000万人の女性が同時期に小康（ややゆとりのある状態）に達し、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の貧困削減目標を前倒しで達成した。新時代の中国女性は、かつてない自信と活力をもって国家・社会ガバナンスの全プロセスに参加し、農村振興と共同富裕の第一線で奮戦し、科学技術革新やデジタルトランスフォーメーションの最前線で奮闘し、意気揚々として力強く前進する女性の輝かしい活躍の章を綴っている。

中国は積極的に自国の発展を通じて世界の女性事業に機会と保障を提供し、発展途上国を始め、各国の女性の生活改善と発展を手助けしている。習主席は基調演説で、世界の女性事業の発展をさらに支援するための今後5年間の実務的措置として、▽国連女性機関に1000万ドル（1ドルは約152.5円）を追加拠出する▽グローバル発展・南南協力基金に1億ドルを拠出し、国際機関と協力して女性及び女児の発展を促進する協力事業を実施する▽女性及び女児を優先的受益者とする「小規模だが素晴らしい」民生事業1000件を支援する▽5万人の女性を中国での交流・研修に招待する▽「グローバル女性能力構築センター」を設立し、関係国や国際機関と女性分野の能力構築など開発協力を行い、より多くの優れた女性人材を育成する――ことを発表した。

会議出席者は、「中国は自国の女性事業の発展を成功裏に実現すると同時に、明確な責任感と強力なリーダーシップをもって、世界の女性事業の発展に力強い原動力を与えている」との認識を示した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月15日