中国9月末のM2残高、前年同期比8.4％増

中国人民銀行が15日に発表したデータによると、9月末時点の広義マネーサプライ（M2）残高は前年同期比8.4％増の335兆3800億元（1元は約21.1円）。狭義マネーサプライ（M1）残高は同7.2％増の113兆1500億元。流通現金（M0）残高は同11.5％増の13兆5800億元。第1-3四半期（1～9月）の純現金供給額は7619億元。

専門家によると、今年に入ってからM1とM2の乖離幅が明らかに縮小しており、9月にはさらに1.2ポイントまで縮まった。これは企業の生産・経営活動の活発化や個人の投資・消費需要の回復といった前向きな兆しを示している。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月15日