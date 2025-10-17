国連食糧農業機関設立80周年、習近平国家主席が祝賀メッセージ

習近平国家主席は16日、国連食糧農業機関（FAO）設立80周年に際し、祝賀メッセージを送った。新華社が伝えた。

習主席は「FAOは世界の食糧安全保障の確保、農村の発展と食糧体制の転換の促進、各国の人々の生活水準の向上に重要な役割を果たしてきた」と指摘。

「中国政府は食糧安全保障を非常に重視しており、自国の力により14億人余りの食の問題をしっかりと解決するとともに、必要とする国々に可能な限りの支援を行い、世界の食糧安全保障の確保に貢献し続けてきた。中国はこれまでと同様に、FAOが国際的な食糧・農業分野で重要な役割を果たすことを支持していく。国際社会と手を携えてグローバル発展イニシアティブを実行に移し、国連の『持続可能な開発のための2030アジェンダ』を推進し、人類運命共同体の構築を後押しし、各国の人々の幸福向上のために新たな、より大きな貢献を果たしていきたい」と強調した。

FAOは1945年10月16日に設立。中国は創設メンバー国。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月17日