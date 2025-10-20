習近平国家主席が村山富市元首相の死去を受け石破茂首相に弔電

習近平国家主席は19日、日本の村山富市元首相の死去を受けて石破茂首相に弔電を送り、哀悼の意を表し、遺族に心からの弔意を表した。新華社が伝えた。

習主席は「村山氏は正義感に富む日本の政治家であり、中国人民の古くからの友人でもあり、長年にわたり中日友好事業に尽力してきた。1995年、当時首相であった村山氏は歴史問題について公式な談話を発表し、日本の侵略戦争と植民地支配の歴史を認め、深く反省し、被害国に謝罪した。『村山談話』の精神はしっかりと守られるべきだ。日本が中国と向き合って進み、歴史を鑑として未来に向かい、両国関係の政治的な基礎を維持し、手を携えて戦略的互恵関係の発展を包括的に推進していくことを望む」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月20日