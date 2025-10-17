日本の村山富市元首相が死去　中国外交部「中日友好への貢献は永遠に銘記される」

日本メディアの報道によると、村山富市元首相が17日、死去した。101歳だった。外交部（外務省）の林剣報道官は同日の定例記者会見で、「中国は村山富市元首相の死去に深い哀悼の意を表し、遺族に心からの弔意を表する。村山元首相は中国人民の古くからの友人であり、長期にわたって中日友好事業に尽力してきた。1995年8月15日、日本が無条件降伏を宣言して50周年を迎えた際、村山元首相は歴史問題について公式談話を発表し、日本の植民地支配と侵略について深い反省を示し、戦争被害国に謝罪した。正義感に富んだ政治家として、村山氏の中日友好事業促進への貢献は永遠に銘記される」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年10月17日