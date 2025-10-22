CR450高速列車の試作車が453km/hを達成

CR450高速列車の試作車が試験走行で単一列車の速度453km/h、すれ違い時の相対速度896km/hという最新記録を達成した。新華社が伝えた。

中国国家鉄路集団によると、昨年末に試作車が完成して以来、CR450は複数回の試験を経て、速度450km/hの走行に成功し、各種性能指標も基準を満たした。現在、同車両は滬渝蓉（上海―重慶―成都）高速鉄道で運用評価を行っており、車両全体および各システムの安定性・信頼性を確認するため、定められた60万キロメートルの走行試験を実施中だ。

試験では、CR450は静止状態から速度350km/hに達するまでに4分40秒しかかからず、CR400高速列車より100秒も短縮された。中国鉄道科学研究院の趙紅衛首席研究員は、「CR450は永久磁石牽引システムを採用し、CR400に比べて効率が4％向上し、出力も強化されている。また、台車部分を全包覆構造に変更し、スカート部分を下げて露出する車輪を減らしたほか、車高を200ミリメートル低くし、先頭部を15メートルに延長。後部接続部の形状も最適化したことで、車体全体の空気抵抗をCR400より22％低減した」と説明。

中国鉄道科学研究院の関係責任者は、「来年にも滬渝蓉高速鉄道の成渝中線で、より実際の運行条件に近い総合試験を実施する予定だ」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月22日