中国1-9月の国際収支総額、11兆ドルを突破

国家外貨管理局が10月22日に発表したデータによると、今年9月には、企業や個人などの非銀行部門による国際収支総額が前月比7％増の1兆3700億ドル（1ドルは約152.2円）に達した。今年第1-3四半期（1-9月）の国際収支総額は前年同期比10.5％増の11兆6000億ドルとなり、同期の過去最高を更新した。

データを見ると、1-9月期の銀行間為替取引額は1197億ドル、銀行間の為替取引は632億ドルの黒字となり、いずれも前年同期を上回った。

同局の李斌副局長兼報道官は、「全体として見ると、今年に入ってから、複雑な厳しい外部環境に直面しながらも、中国の外貨市場は圧力に耐えて安定した運営を行い、市場の予想は安定し、外貨の需給は基本的なバランスを保っている」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月23日