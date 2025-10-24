中国共産党第20期四中全会コミュニケの指摘する第15次五カ年計画の重要性

中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）が20日から23日まで北京で開催された。

会議は、「社会主義現代化の実現は、段階的に漸進し、不断に発展・進歩する歴史的プロセスであり、たゆまぬ努力と継続的奮闘を要する。第15次五カ年計画（2026～30年）期間は、社会主義現代化の基本的実現に向けて土台を突き固め、全面的に力を尽くす重要な時期であり、社会主義現代化の基本的実現のプロセスにおいて過去を受け継ぎ未来を拓く重要な位置を占める。第15次五カ年計画期において、我が国の発展環境は深く複雑な変化に直面し、我が国の発展は戦略的なチャンスとリスク・試練が併存し、不確実で予測困難な要因が増加する時期にある。我が国の経済は安定した基盤、多くの優位性、高い強靭性、大きな潜在力を備えており、長期的好転を支える条件と基本的趨勢に変化はなく、中国の特色ある社会主義の制度的優位性、超大規模市場の優位性、整った産業システムの優位性、豊富な人材資源の優位性が一層際立っている。全党は『2つの確立』の持つ決定的意義を深く理解し、『4つの意識』を確固たるものにし、『2つの擁護』を成し遂げ、戦略的揺るぎなさを保ち、必勝の信念を固め、積極的に変化を捉え、変化に対応し、変化を図り、果敢に闘争し、闘争に長け、重大な試練に果敢に立ち向かい、歴史的主体性の精神をもって難関を克服し、リスクと戦い、挑戦を迎え撃ち、力を集中して自国の事にしっかりと取り組み、経済の急速な発展と社会の長期的安定という2つの奇跡の新たな章を記し続け、中国式現代化建設の新たな局面を全力で切り開く必要がある」と指摘した。

また、第15次五カ年計画期間の経済・社会発展において、守り従わねばならない原則として▽党の全面的指導の堅持▽人民至上の堅持▽質の高い発展の堅持▽改革の全面的深化の堅持▽効果的な市場と有為な政府の結合の堅持▽発展と安全の統合的計画の堅持--を挙げた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月24日