商務部、中米経済貿易協議に関する質問に回答
人民網日本語版 2025年10月24日14:59
商務部（省）の報道官は23日、「最近、中国の何立峰副総理が米国のベッセント財務長官および米通商代表部（USTR）のグリア通商代表とテレビ会談を行い、できるだけ早期に新たな中米経済貿易協議を行うことで合意した。商務部として新たな情報はあるか」という記者からの質問に対して、「中米両国の合意により、何立峰中共中央政治局委員・国務院副総理が10月24日から27日にかけて代表団を率いてマレーシアを訪問し、米国側と経済貿易協議を行う。両国は年初以来の両国首脳の度重なる電話会談における重要な共通認識に基づき、中米経済貿易関係における重要課題について協議を行う」と述べた。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月24日
