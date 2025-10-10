中国、超硬材料などの関連品目に輸出規制を実施

商務部（省）の報道官は9日、「中華人民共和国輸出規制法」などの関連法令に基づき、税関総署と共同で9日、超硬材料、レアアース（希土類）の関連設備と原材料・補助材料、ホルミウムなど5種類の中・重レアアース、リチウム電池と人造黒鉛負極材の関連品目に対して輸出規制を実施するとの公告を発表し、11月8日から正式施行されるとした。これに先立ち、関係国・地域にはすでに通告した」と話した。

同報道官は、「このたび管理の対象となった関連品目はいずれも明確な軍民両用性を持ち、中国は法令に基づいて輸出規制を実施するのは国際的な慣行に合致しており、国家の安全と利益をよりよく守ることであり、拡散防止などの国際的な義務をよりよく履行している。中国政府は各国とともにグローバル産業チェーン・サプライチェーンの安定と円滑を維持したいと考えており、このたびの関連措置はいかなる国・地域を対象としたものではない。法令を遵守した輸出申請については、審査の後に許可を与える方針だ。また、中国は二国間の輸出規制をめぐる対話交流メカニズムを通じて、関係各方面と輸出規制の政策・実務について交流と対話を実施し、共に法令遵守に基づく貿易の促進と円滑化を図りたい」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月10日