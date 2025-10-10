中国、超硬材料などの関連品目に輸出規制を実施
人民網日本語版 2025年10月10日15:51
商務部（省）の報道官は9日、「中華人民共和国輸出規制法」などの関連法令に基づき、税関総署と共同で9日、超硬材料、レアアース（希土類）の関連設備と原材料・補助材料、ホルミウムなど5種類の中・重レアアース、リチウム電池と人造黒鉛負極材の関連品目に対して輸出規制を実施するとの公告を発表し、11月8日から正式施行されるとした。これに先立ち、関係国・地域にはすでに通告した」と話した。
同報道官は、「このたび管理の対象となった関連品目はいずれも明確な軍民両用性を持ち、中国は法令に基づいて輸出規制を実施するのは国際的な慣行に合致しており、国家の安全と利益をよりよく守ることであり、拡散防止などの国際的な義務をよりよく履行している。中国政府は各国とともにグローバル産業チェーン・サプライチェーンの安定と円滑を維持したいと考えており、このたびの関連措置はいかなる国・地域を対象としたものではない。法令を遵守した輸出申請については、審査の後に許可を与える方針だ。また、中国は二国間の輸出規制をめぐる対話交流メカニズムを通じて、関係各方面と輸出規制の政策・実務について交流と対話を実施し、共に法令遵守に基づく貿易の促進と円滑化を図りたい」と述べた。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月10日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国1-8月サービス輸出入額7.4%増 旅行サービスの輸出増加率が最高
- 日本の輸出規制「外国ユーザーリスト」改正に中国商務部がコメント
- 中国上半期のサービス輸出入額、前年同期比8.0%増の3兆8872億元に
- 中国商務部「米国との対話・協議を深め、より多くのウィンウィンの成果を期待」
- 商務部報道官、スウェーデンでの中米経済貿易会談についてコメント
- 「2025年広西商品博覧会」の記者発表会が東京で開催
- 海外注文で在庫が手薄に 四川安岳レモンの輸出量が激増
- 浙江省象山県の船舶輸出が好調、受注は2029年まで
- ＜企画＞2025年1-5月の経済情勢に関するデータを発表 中国
- ご飯が進む神食品「腐乳」が欧州で人気 浙江省紹興市の輸出が大幅増
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn