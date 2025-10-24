ボトルネックを突破！中国が新型チップの開発に成功
人民網日本語版 2025年10月24日13:32
北京大学人工知能研究院の孫仲研究員率いるチームがこのほど、集積回路学院の研究チームと共同で、抵抗変化型メモリ（ReRAM）に基づいた高精度かつスケーラブルなアナログ行列演算チップの開発に成功した。これにより、精度においてデジタル計算に匹敵するアナログ計算システムが世界で初めて実現した。人民日報が伝えた。
このチップは、大規模MIMO信号検出といった重要な科学的課題を解く際、現行の最先端デジタルプロセッサ（GPU）と比べて、計算スループットとエネルギー効率が100倍から1000倍に向上している。これに関連する論文は10月13日付の「ネイチャー・エレクトロニクス（Nature Electronics）」に掲載された。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年10月24日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn