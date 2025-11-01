商務部報道官、ネクスペリア問題に関する記者の質問に回答

商務部（省）報道官はこのほど、オランダの半導体企業ネクスペリア（Nexperia）関連問題について記者の質問に答えた際、「中国側は以前、すでにネクスペリア関連問題について、記者の質問に回答済みだ」と述べた。その上で、「強調したいのは、オランダ政府による企業内部業務への不適切な介入が、現在の世界の生産・サプライチェーンの混乱を招いているという点だ」とした。

報道官はさらに、「責任ある大国として、中国は国内外の生産・サプライチェーンの安全と安定を十分に考慮している。実際に困難に直面している企業が商務部または地方の商務主管当局に速やかに連絡することを歓迎する。当該企業の実際の状況を総合的に考慮し、条件に合致する輸出については免除措置を取る」とした。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年11月1日