中国商務部、英国の中国企業11社への制裁について

商務部（省）の報道官は27日、英国政府が11社の中国企業を制裁対象に加えたことについて、「英国の行為は国際法上の根拠と国連の授権がない一方的な制裁であり、中国は中国企業の正当かつ合法的な権益を断固として守り抜く」とコメントした。

10月15日、英外務・英連邦・開発省はロシアに対する新たな制裁措置を発表し、制裁の対象には中国企業11社が含まれていた。

同報道官は、「中国は、ロシア関連を理由に、中国企業11社を制裁リストに加える英国の措置に断固として反対する。ウクライナ危機の問題において、中国は一貫して法令に基づいてデュアルユース品目の輸出を厳格に管理しており、中露企業の正常な交流と協力は妨害や影響を受けるべきではない。英国の制裁は国際法上の根拠と国連の授権がない一方的な制裁だ」と述べた。

また同報道官は、「英国が中国の申し入れを顧みず、中英経済・貿易関係の良好な発展の流れを無視して、中国企業を一方的に制裁リストに加えたことは、中英経済貿易関係に悪影響を与えた。中国は英国に対し、中英経済・貿易協力の維持の大局から出発し、直ちに過ちを正し、中国のエンティティ（企業・団体等）への制裁を撤回するよう促す」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月28日