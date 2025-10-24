商務部、EUの対ロシア制裁第19弾での中国企業指定について

商務部（省）の報道官はこのほど、欧州連合（EU）の対ロシア制裁リスト第19弾に中国企業が指定されていることについて、記者からの質問に答えた。

【記者】10月23日、EUは対ロシア制裁リスト第19弾に指定した中国企業を発表し、初めて中国の大型製油所と石油貿易業者を制裁対象とした。中国側のコメントは。

【報道官】EUは中国の複数回の交渉と勧告を顧みず、独断専行し、対ロシア制裁リスト第19弾に中国企業を指定するとともに、初めて中国の大型製油所と石油貿易業者を制裁対象とした。中国はこれに対し強い不満と断固たる反対を表明する。

中国は国際法上の根拠がなく、国連の承認も受けていない一方的な制裁に一貫して反対してきた。EUの行為は中欧首脳間の共通認識の精神に背くものであり、中欧経済貿易協力の大局に深刻な損害を与え、世界のエネルギー安全を脅かすものだ。中国は欧州に対し、中国企業の制裁指定を直ちに停止し、誤った道をこれ以上進まないよう強く求める。中国は必要な措置を取り、中国企業の正当かつ合法的な権益を断固として守り抜き、自国のエネルギー安全と経済発展を断固として守り抜く。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月24日