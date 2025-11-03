習近平国家主席、大エジプト博物館の開館に際しエジプトのシシ大統領に祝電

習近平国家主席は1日、エジプトのシシ大統領に祝電を送り、大エジプト博物館の開館に対する祝意を表した。新華社が伝えた。

習主席は「この度、大エジプト博物館の開館にあたり、シシ大統領とエジプト国民に心からの祝意を表する。大エジプト博物館は、エジプトの文化史に鮮やかな一ページを刻み、古代エジプト文明の保護と継承において重要な役割を果たすものと信じる」とした。

さらに、「中国とエジプトの友好には長い歴史がある。近年、両国の包括的な戦略的パートナーシップは力強く発展し、人的・文化的交流も多彩な成果を上げている。上海博物館では『古代エジプト文明大展』が成功裡に開催され、中国とエジプトの合同考古学調査隊はサッカラのピラミッドで神秘的な古代エジプト文明を共に探求している。長い歴史を持つ二大文明が互いに歩み寄り、両国民の相互理解と親善が日増しに深まっていることを喜ばしく思う。現在、世界は百年間なかった大きな変化が加速度的に進行している。共に古代文明国であった中国とエジプトは、文明間の相互学習を深め続け、両国の包括的な戦略的パートナーシップの発展に絶えず新たな原動力を注ぎ込み、人類運命共同体の構築に向けて文明の力を結集していくべきだ」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月3日