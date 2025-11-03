習近平国家主席の韓国訪問にフォーカス！

習近平国家主席は10月30日から11月1日にかけて国賓として韓国を訪問し、第32回アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議に出席した。韓国到着初日、習主席は釜山でトランプ米大統領と会談した。

釜山から慶州へと続く多忙な日程の中で、重要な意義を持つ一連の発言を行い、一連の二国間・多国間活動によって共通認識を形成した。習主席は中米関係の方向性を定め、中韓関係の新たな局面を切り開き、アジア太平洋協力に力強い推進力をもたらした。

習主席にとって今回の訪韓は、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の閉幕後、初の外遊となった。二国間及び多国間の場において、習主席は中国の政策と計画を説明し、中国が高水準の対外開放を揺るぎなく拡大し、世界各国と発展の機会を共有していくことを強調した。

会議に出席した各エコノミーの首脳は、中国が2026年のAPEC議長国を務めることを積極的に支持し、「APEC中国年」が成功を収め、地域協力の推進、共同発展・繁栄の促進に貢献することへの期待を表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月3日