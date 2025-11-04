中国チーム、FIRSTグローバル・チャレンジ2025で3つの賞を受賞
人民網日本語版 2025年11月04日13:45
FIRSTグローバル・チャレンジ2025が10月29日から11月1日まで、パナマの首都パナマシティで開催された。中国チームは今大会で、FIRSTグローバル順位戦3位、FIRSTスキルチャレンジ3位、そして「ウスタード・アフマド・ラホリ工学イノベーション賞」銀賞の3つの賞を受賞した。新華社が伝えた。
FIRSTグローバル・チャレンジは、14歳から18歳の青少年を対象とする国際ロボット競技会で、毎年開催されている。各国のチームが協力してロボットを設計・製作し、試合を通じて地球規模の環境課題の解決を模擬的に競い合うものだ。
パナマ観光局のグロリア・デ・レオン局長は、「この大会は単なる競技を超えたものであり、次世代が科学とロボット分野に挑戦する意欲を掻き立てるものだ」と語った。
表彰式で中国チームのメンバーは、「この経験を多くの人に共有し、より多くの中国の学生がロボット競技に参加するきっかけにしたい」と話した。
中国チームのリーダーである范爽氏は、「中国チームが今回初めて工学イノベーション賞を受賞できたことは、中国の若者がイノベーションの分野でより優れた成果を上げていることを示している」と述べた。
今大会では、ロボットのパフォーマンス、STEM（科学・技術・工学・数学）の普及、国際協力など、さまざまな分野での取り組みを評価する20以上の賞が授与された。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年11月4日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国2024年のイノベーション指数、前年比5.3％増
- 最新研究で「中国がアズキの起源地の一つ」と確認 日本が起源中心地説を覆す
- 雲南省で育成された新品種のコウシンバラが中国国内外で人気に
- 毎日4社以上の技術成果事業化企業が誕生する都市
- 世界科学文献データプラットフォームが公開 9000万件近くの文献データを収録
- 中国が独自開発した次世代国産汎用プロセッサを発表
- 清華大学の劇場にヘッドキャップを装着した「ミステリアスな集団」登場 その正体は？
- 「ネイチャー・インデックス研究リーダーランキング2025」が発表 中国が1位を維持
- 野生ジャイアントパンダの「うんち観察係」に密着
- 外資系企業、中国での研究開発体制を次々と強化
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn