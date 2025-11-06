国務院関税税則委員会「米国原産輸入品に対する追加関税措置を調整」
人民網日本語版 2025年11月06日13:30
国務院関税税則委員会は11月5日に発表した公告の中で、中米経済貿易協議で達成された成果と共通認識を実行するために、「中華人民共和国関税法」「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国対外貿易法」などの法令と国際法の基本原則に基づき、国務院の承認を経て、2025年11月10日午後1時1分より、「国務院関税税則委員会の米国原産輸入品に対する追加関税賦課に関する公告」（税委員会公告2025年第4号）で定められた追加関税賦課措置を調整し、1年間にわたり、米国製品に対する24％の追加関税を引き続き一時停止し、10％の対米追加関税を維持すると明らかにした。
（編集KS）
「人民網日本語版」2025年11月6日
