「CO2排出量ピークアウト・カーボンニュートラルに向けた中国の行動」白書が発表

国務院新聞弁公室は8日、「CO2排出量ピークアウト・カーボンニュートラルに向けた中国の行動」白書を発表した。新華社が伝えた。

白書は序文と結語の他、「CO2排出量ピークアウト・カーボンニュートラルの揺るぎない推進」「グリーン・低炭素へのエネルギーモデル転換における顕著な成果」「重点分野における低炭素発展の深化」「重点的炭素排出削減アプローチの全面的な実施と成果」「支援・保障体制の不断の強化」「地球規模の気候ガバナンスに強大な原動力を注入」の6部構成。

白書は「中国にとってCO2排出量ピークアウトとカーボンニュートラルの実現は、人類文明に対して責任を負うという高い見地から、持続可能な発展の実現という内在的要請に基づき下した重大な決定であり方針だ。CO2排出量ピークアウトとカーボンニュートラルという重大な表明を行ってから5年間、中国は『豊かな自然は金銀同様の価値がある』という理念を堅固に確立し、実践し、力強い行動を取り、苦しい努力を払い、グリーン・低炭素へのモデル転換における歴史的な成果を推進してきた」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月10日