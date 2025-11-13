2025年世界動力電池大会　プロジェクト180件・契約総額861億元超

2025年世界動力電池大会が11月12日、四川省宜賓市で開幕した。大会では180件のプロジェクトが締結され、契約総額は861億3000万元（1元は約21.8円）に達し、分野は動力電池、新型エネルギー貯蔵、太陽光発電、スマートコネクテッド新エネルギー自動車などグリーン・新エネルギー分野をカバーしている。

今大会では、各分野のリーディングカンパニー50社以上が宜賓への進出を決定し、上場企業、ハイテク企業、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」を特徴とする企業、ガゼル企業（高い成長力と雇用創出力を持つ企業）などの企業が含まれており、10億元を超える重要プロジェクトが26件に達し、契約総額のほぼ50％を占めた。

これらのプロジェクトが全面的に稼働した後、年間生産高は900億元を突破し、年間納税額は50億元を超え、新たに3万人近い新規雇用が生まれ、地域経済の実力が大幅に強化されると同時に、新エネルギー産業の人材集積も加速する見込みだ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月13日